ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ

Bengaluru

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್14: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರವಾಣಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2021ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರವಾಣಿ (14567) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿರಿಯರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 2021 ಮತ್ತು ಮೇ 2022ರ ನಡುವೆ ಹಿರಿಯರವಾಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 104 ಕರೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ 24, ಮೈಸೂರು 20, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 17, ಹಾವೇರಿ 13, ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 11 ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ 736 ದೂರು

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರವಾಣಿಗೆ 341 ಕರೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ನಿಂದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1090) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, 2019-20ರಲ್ಲಿ 80 ಇದ್ದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2020-21 ರಲ್ಲಿ 86 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಿಂದ ಮೇ 2022ರ ನಡುವೆ, ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ 99 ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: ಮೃತ ನೌಕರನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ

English summary

Is elders safe in Bengaluru city. Complaints of abuse of elders received for Elderline the national helpline data said majority of the cases from Bengaluru Urban and we saw a spike during the pandemic.