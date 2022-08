ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಿಎಂ- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಟ್ವೀಟ್ ಅಸ್ತ್ರ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 10: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂರನೇ ಸಿಎಂ ಎಂಬ ಕೂಗು ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಅಸ್ತ್ರ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ ತೊಡಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಸಾಲು ಸಾಲು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿತ್ತು. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವವರನ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The BJP's third CM in Karnataka is getting news louder. Whether CM Basavaraj Bommayi will change or not, but the news of the wind of change, the Congress twitter has started sounding loudly. It is necessary to know whether the tweets are being done without the knowledge of the Congress leaders or they are playing a cover-up by tweeting, know more,