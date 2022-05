ಬಿಬಿಎಂಪಿ: ಕೂಸು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಖುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ವ್ಯಯ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 25: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಿಂ"ಆಸನ'ವನ್ನು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುರಿವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ 12 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ವಿಂಗಡನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ವಾರ್ಡ್ ವಿಂಗಡನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 243 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೌಸ್ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 243 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್‌ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ 364 ಜನರಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

The Supreme Court has ordered the BBMP to hold elections. BBMP is also planning to renovate the Kempegowda Council building as the number of BBMP members increases