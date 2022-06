ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳ ಹನನ

Bagalkot

ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಜೂ 13: ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಉಳಿಸಿ ನಾಡು ಬೆಳಸಿ ಅನ್ನೋ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆದು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭರಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆದು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬನಹಟ್ಟಿ-ಜಮಖಂಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಜಮಖಂಡಿ- ಕಾಗವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 76 ಬೃಹತ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Road widening at Banhatti - Jamkhandi main road, Large large trees are cut down, The locals have been outraged by the shearing of huge trees for 60 to 70 years. It is the demand of the natives that the saving of the trees should be done.