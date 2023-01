ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1,600 ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ- ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾದಿದೆ? ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Jobs

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 17: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1,600 ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯದ ನಡುವೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಲೇ ಆಫ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ Layoffs.fyi ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ, 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು 1,54,336 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ.

2022 ರ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ (ಮೊಹಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್, ಗೂಗಲ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ಸುಮಾರು 2,300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಶೇರ್‌ಚಾಟ್ ತನ್ನ ಜಿ 11 ಎಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದರ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

Ola (ಇದು 200 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ) ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ Skit.ai ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ವಿಕ್-ಗ್ರೋಸರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಡಂಜೊ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟೆಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2023 ವರ್ಷವು ಕೆಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 91 ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 18,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ತಾಣವು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ರೆಫರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಟವರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 58.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2021 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

More than 1,600 tech employees are being laid off per day on average in 2023 globally including in India, and the sacking episodes have gained speed amid global economic meltdown and recession fears,