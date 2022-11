ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 13,404 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

Jobs

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 30: ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಟಿಜಿಟಿ, ಪಿಜಿಟಿ, ಪಿಆರ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ kvsangathan.nic.in ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಪಿಜಿಟಿ), ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಟಿಜಿಟಿ), ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಪಿಜಿಟಿ), ಪಿಆರ್‌ಟಿ ಸಂಗೀತ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂತಹ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 13,404 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್), ಸಹಾಯಕ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಎಸ್‌ಒ), ಹಿರಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸಹಾಯಕ (ಯುಡಿಸಿ), ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸಹಾಯಕ (ಎಲ್‌ಡಿಸಿ), ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್-II ಸೇರಿವೆ.

ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ, 24,369 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2022ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಪಿಜಿಟಿ, ಟಿಜಿಟಿ, ಪಿಆರ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2022 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತಗಳು ಇಂತಿವೆ, 1. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್-kvsangathan.nic.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 2. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ KVS ಬೋಧನಾ ನೇಮಕಾತಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 3. ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ರಚಿಸಿ, 4. ಕೆವಿಎಸ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 5. ಕೇಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, 6. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುಟವನ್ನು ಸೇವ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, 7. ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ,

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Kendriya Vidyalaya Sangathan is inviting applications for TGT, PGT, PRT and other posts. Interested candidates can apply for various teaching and non-teaching posts through the official website of Kendriya Vidyalaya Samiti kvsangathan.nic.in.