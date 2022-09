ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಆಫರ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಳಲು

Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 14: ಹಲವಾರು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನಗೆ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್, ವಿಪ್ರೋದಿಂದ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್‌ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಪ್ರೋ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಸಿನೆಸ್‌ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

