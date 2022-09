ನರೇಗಾ ಮಾದರಿ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ

Jaipur

oi-Punith BU

ಜೈಪುರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 09: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನರೇಗಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬವು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಈ ಹೋರಾಟವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Friday launched the Indira Gandhi Urban Employment Scheme on the model of Narega to provide 100 days of employment per year to families in urban areas.