ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ ಜನವರಿ 2022: ದಿನಾಂಕ, ಕಥೆ, ಮಹತ್ವ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

General

oi-Sunitha B

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಈ ಶುಭ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಾಭೈರವ ಶಿವನ ಭಾಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬರುವ ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಭೈರವಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಶಿವನು ಸಂತಸಗೊಂಡು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು..? ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನಗಳಾವುವು..?

ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಭೈರವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಕಾಲಭೈರವ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಭೈರವ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್‌ ಶಿವನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭೈರವ ಬಾಬಾ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾಭೈರವನು ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ನಾಯಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ದೇವರು ಇದರಿಂದ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೈರವನನ್ನು ಬಟುಕ್‌ ಭೈರವ ಮತ್ತು ಕಾಲಭೈರವ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭೀಷ್ಣ ಭೈರವ, ಚಂದ್ರ ಭೈರವ, ಕ್ರೋಧ ಭೈರವ, ರುದ್ರ ಭೈರವ, ಅಸಿತಾಂಗ ಭೈರವ, ಸಂಹಾರ ಭೈರವ, ಕಪಾಲಿ ಭೈರವ, ಉನ್ಮತ್ತ ಭೈರವ ಹೀಗೆ ಭೈರವನನ್ನು ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕಲಾಭೈರವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಲಭೈರವನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಾಲಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

English summary

Kalashtami fast is kept on the Ashtami of Krishna Paksha of every month. Let us know the worship method of Kalbhairav and the importance of this fast.