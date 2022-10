ದೀಪಾವಳಿ 2022: ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

Diwali

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 25: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮರುದಿನ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನ್ನಕೂಟ ಪೂಜೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರದ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಗ್ರಹಣ, ಒಂದು ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಗ್ರಹಣವು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದರ 'ಸೂತಕ ಯೋಗ'ವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ಕಾರಣ, ಗ್ರಹಣದ ಮರುದಿನ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ 2022 ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2022, ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:28 ರಿಂದ 8:43 ರವರೆಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ.

ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಜ್ ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಇದರಿಂದ ಬ್ರಜ್ ಜನರ ಜೀವನವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬ್ರಜ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ.

ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಅಗರಬತ್ತಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ತಾಜಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೂಮಾಲೆಗಳು, ರೋಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 56 ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

There is a reason for every festival celebrated with pomp in India and Hinduism. Similarly, the tradition of Govardhan Puja on the day after Deepavali is also the same