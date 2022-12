Year End Special: 2022ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಲಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾಠಗಳಿವು

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗು ಭಾರತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರತೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ನಾವು ಯೋಚಿಸುವ ವೈಖರಿ, ಬದುಕುವ ಪರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೊನಾವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಜನರ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ, ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಠವನ್ನೇ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಲಿಸಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಲು ಜನರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು?, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರು? ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದರು? ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Year-ender 2022: From washing hands regularly to learning to boosting the immunity of the body to combat diseases, here is a list of hygiene lessons that we learnt in this year.