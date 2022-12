Year End 2022: ದೇಶದ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ- ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ

Features

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 20: 2022ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ(Narendra Modi) ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯು(BJP) ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌(Congress) ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೋತಿತು. ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್‌ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌(Arvind Kejriwal) ನೇತೃತ್ವದ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು(AAP) ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

Assembly elections have been held in seven states of India in the year 2022. BJP won five states due to Prime Minister Modi's charisma. Congress did not achieve as claimed. The ruling Congress lost in Punjab. Aam Aadmi Party led by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal came to power in Punjab,