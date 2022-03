ಮನೆಯಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ? ಗಂಡಸರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Features

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ನಿಂದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ..? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೀ. ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿರುವ, ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ, ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಂಡಸರು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೇನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತಾರಾ..? ಅವರಿಗೆ ಗಂಡಸರಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ..? ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕೋಪ ಬರದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾಳಾ? ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳಾ?

