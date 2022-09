ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ ಅನಾಹುತ ತಡೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Features

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನು ಆಪೋಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಟಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆಯ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ಅನ್ನೋದರ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಬಿಡಿಎ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಡ್ಬ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರು. ಆ ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಿಗಿಸಲು ಸಹ ಇಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ನೆರವು ಬೇಕೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭವ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ | Oneindia Kannada

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆಬೇರೆ ಏಜಿನ್ಸಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಚ , ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಆಪೋಷನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಳೆಯ ಅನಾಹುತ ಉಂಟಾದಗ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ.

English summary

Heavy rains in Bengaluru have caused a lot of trouble. Bengaluru has grown up by taking advantage of the available space. Bengaluru, which was supposed to be a planned city, is reeling under the rain. What steps can be taken to avoid trouble in the coming days for Bengaluru? Here is a report of what experts say about this. Know More,