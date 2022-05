ವಿಡಿಯೋ: ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಆನೆ

Features

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆನೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಬಾಲಕಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆನೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅದರ ಸೊಂಡಿಲು ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಆನೆಯು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತರುವಾಯ ಆನೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

English summary

A video has gone viral on social networking sites where an African elephant has been seen hitting the girl's face with her trunk when she tries to take a photo.