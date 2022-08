ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ: ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಹ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಲವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿಯ ಹೆಸರು ಜಗಜ್ಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಮರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಹೋಗಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಕೌರ್ ಎಂಬ ವೀರವನಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ವೀರನಾರಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಹೆಸರು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರ, ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಇವ್ಯಾವುದೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಹಸಗಳು.

ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಯಾರು? ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳೇನು? ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

English summary

Aruna Asaf Ali is mostly remembered for her leading role in 1942 Quit India Movement. She also participated in various activities for freedom.