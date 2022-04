ಅಪರೂಪದ 'ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್' ಯಾವಾಗ ಕಾಣಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

Features

oi-Mayuri N

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 17) ಕೂಡಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಇಡೀ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ. ಈ ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಂದ್ರ, ಮೀನು ಚಂದ್ರ, ಪೆಸಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಸೋವರ್ ಮೂನ್ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಧಗಳು..

ಈ ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್ ಕಾಣಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಚಂದ್ರನು ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ.

When I was in awe of the setting Sun only to turn around and then see the rising Mooon - How blessed are we ❤️. Taken from Compton #pinkmoon #isleofwight #sky #moon #nature pic.twitter.com/TMxkiGvFGT