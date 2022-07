Features

oi-Minuddin Nadaf

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಇಂಧನದ ಬಂಕ್‌ಗಳು ಚೀಟ್ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚೀಟ್-ಚಿಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೂರೈಕೆದಾರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳು ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.

ತಮ್ಮ ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮೋಸವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜನರು ಪಾವತಿಸುವಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣ ನೀಡಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಅಥವಾ ಡಿಸೇಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು?. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Cheating at petrol pumps very easy. Some fuel stations even use cheat-chips. Recently, the Uttar Pradesh police arrested a supplier who was supplying such cheat-chips at a fuel station.