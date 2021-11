Omicron vs Delta: ಎರಡು ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?

Features

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 30: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ) ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೂಪಾಂತರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕೂಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.

ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು WHO ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಡೆಲ್ಟಾದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವುದೇನು?

English summary

Scientists across the world are racing to understand the Omicron variant of Covid-19 that has led to major panic with the World Health Organisation (WHO) declaring it a Variant of Concern.