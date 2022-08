ಏಡಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ- ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪುಷ್ಟಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇರುವ ಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೂ ಇರುವುದು ಹೌದು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೂ ಬಹಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇರುವ ಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಡ್ಲರ್ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಏಡಿಯ ಕಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಚಂದ್ರನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ರೋವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಫಿಡ್ಲರ್ ಏಡಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೃತಕ ಕಣ್ಣೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಕ್ಯಾಮರಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಫಿಡ್ಲರ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್‌ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ? ಏಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ?

ಐಐಟಿಯಿಂದ PIVOT; ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಕಾರಕ ಜೀನ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟೂಲ್

English summary

MIT scientists have developed a new kind of camera based on the eye structure of fiddler crab, which can see 360 degree on both land and water.