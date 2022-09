"ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ": ವಧು ಕೊಟ್ಟ ವೈವಾಹಿಕ ಜಾಹೀರಾತು ವೈರಲ್

Features

oi-Sunitha B

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ವೈವಾಹಿಕ ಜಾಹಿರಾತುವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವರನು ಐಎಎಸ್/ಐಪಿಎಸ್ (IAS/IPS) ಆಗಿರಬೇಕು. ವೈದ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು (ಪಿಜಿ) ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ/ಉದ್ಯಮಿಯೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ದಯೆಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ಐಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಫೋಟೋ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೋಡುಗರು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೀಗಿವೆ-

"ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, "ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

Future of IT does not look so sound. pic.twitter.com/YwCsiMbGq2 — Samir Arora (@Iamsamirarora) September 16, 2022

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ (ವಧು ಸೇರಿದಂತೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Future of IT does not look so sound. pic.twitter.com/YwCsiMbGq2 — Samir Arora (@Iamsamirarora) September 16, 2022

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ- "ಕ್ಯಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಾಲೆ ಕಾಲ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೇ ಹೈ? [ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?]" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Future of IT does not look so sound. pic.twitter.com/YwCsiMbGq2 — Samir Arora (@Iamsamirarora) September 16, 2022

ಈ ನಡುವೆ F.R.I.E.N.D.S ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Oneindia ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ . ಇಡೀ ದಿನ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪಡೆಯಿರಿ. Allow Notifications