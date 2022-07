ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ 13 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

Features

oi-Naveenkumar N

ಮುಂಬೈ, ಜುಲೈ 3: ಅದು 13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು, ದೂರು ನೀಡಿದ 13 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಮುಲುಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 43 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅವನು ಅವಳ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗೆ 1,000 ರುಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್‌. ಡಿ. ಡಾಂಗೆ, 2009 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಆರೋಪಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ನಮ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A Mulund (Mumbai) magistrate court sentenced a 43-year-old man to one month in jail for holding his young cousin's hand 13 years ago. He was also fined Rs. 1,000 by the court.