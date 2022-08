ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿದ್ರೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸ್ವತಃ ಆರಾಮ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

English summary

Worst Food for Sleeping Problems, If you are struggling with sleep problems, do not forget to eat these things Check here,