ಅದಾನಿ ಈಗ ವಿಶ್ವ ನಂ.3- ಇಲ್ಲಿದೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ

ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಾರದೇ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್-5 ಶ್ರೀಮಂತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಟಾಪ್-3 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಏಷ್ಯಾದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಮಾ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ 137 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ) ಇದೆ. ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಉದ್ಯಮಿ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಆರ್ನಾಲ್ಟ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದಾನಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅದಾನಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವುದು.

ಕಾಲೇಜು ಓದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಹಾದಿ ಸೋಜಿಗವೇ. ರಾಜಕೀಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿರುವುದಂತೂ ಹೌದು.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

