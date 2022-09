ನಾಯಿಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ, ರೇಬೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ?

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ-ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗವೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಘಟನೆಗಳು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

ನಾಯಿಗಿಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು, ಗುಂಪು-ಗುಂಪು ರಸ್ತೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ನಾಯಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿವೆ 170 ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳು

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 55,000 ಜನರು ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ರೇಬೀಸ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 60% ರೇಬೀಸ್ ಸಾವುಗಳು 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 90ರಷ್ಟು ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕು ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

