Features

oi-Vijayasarathi SN

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇದು ಮನುಕುಲದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಜೀವ ಸಂಕುಲದ ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಹೌದು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್‌ಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇರುವ ವಾದ. ಇದು ಹೌದು. ಮಾಂಸಾಹಾರವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ತಜ್ಞರ ವಾದವನ್ನು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದ 200 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜಿವಂತ; ಯಾಕೆ ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಸಿರು ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 14.5ರಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್‌ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಸು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ, ಬಸ್ಸು, ಕಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಹನಗಳೆಲ್ಲವರೂ ಸೇರಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಹಸಿರು ಅನಿಲಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು. ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿಂತೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ 2030ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದಷ್ಟೇ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

Animals that we eat are causing more damage to the environment and greenhouse gas effect is posing serious problems for earth. Here is one way to mitigate this danger, through eating less meat.