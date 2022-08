Features

oi-Naveenkumar N

ಬ್ರಿಟನ್‌ನ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಾಲಕ ಅಂತಾ ಸಾಧನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಐಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಐಕ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್‌ರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 11 ವರ್ಷದ ಕೆವಿನ್ ಸ್ವೀನಿ ಈತ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದು, ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೇಧಾವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉನ್ನತ ಐಕ್ಯೂ ಸೊಸೈಟಿಯಾದ ಮೆನ್ಸಾಗೆ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಐನ್ ಸ್ಟೀನ್ ಮೀರಿಸಿದ ಬಾಲಕ ರಾಹುಲ್

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಕಿಂಗ್ ಐಕ್ಯೂ ಅಂಕ 160 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಐಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ವರ್ಷದ ಕೆವಿನ್ ಸ್ವೀನಿ ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 162 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

English summary

Kevin Sweeney,11-year-old from Britain has managed to beat the biggest minds that ever lived in the world. He was invited to join Mensa, the prestigious high IQ society, after he secured an IQ score higher than Albert Einstein and Stephen Hawking.