ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

Features

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 15: ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲ್ಲ. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಹಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಡಾ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವರೇ ಅಪರೂಪ. ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಗೆ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕ ಬಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕ (ಆಸ್ಪರ್ಟೇಮ್, ಅಸೆಸಲ್ಫೇಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್) ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ, ಮತ್ತಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅತಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶೇ. 13 ಪಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. ಎಚ್‌ಸಿಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಪರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಆಸ್ಪರ್ಟೇಮ್ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶೇ. 22 ಪಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಒಬೇಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳು ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿವೆ.

English summary

Beware of artificial sweeteners products: Study has revealed that Higher consumption of artificial sweeteners, especially aspartame and acesulfame- potassium carries a 13 % Higher risk of over all cancer know more