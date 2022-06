Presidents of India- ಸಂಬಳದ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡಿದ, ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿವರು

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 21: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2022, ಜುಲೈ 18ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಎನ್‌ಡಿಎಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಗೌರವ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೇ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗು ಭಾರತದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೂಢಿಗತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯದ್ದು ಕೇವಲ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕೆಲವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

India has seen 14 Presidents till date. All of them are known for dignity and culture. From Rajenadra Prasad to Abdul Kalam we have seen few presidents who donated their salaries.