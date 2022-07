ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳ ಸಾವು

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೇಟಿಯಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲುಗುವ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಹುಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಟೆ ಆಡುವ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, ತಿಂದುಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ. ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಕೆರಯುವ ಹುಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಹುಲಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಆಳಿದವು. ಆದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 13 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳು ಇರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹುಲಿ ಇಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ! ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದು, ಹುಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇವು ಹುಲಿ ಕಡಿಮೆಹಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

English summary

India Lost Over 1,000 Tigers in 10 Years check here report, International Tiger Day is celebrated every year on July 29 to raise awareness about this magnificent animal and need for its conservation.