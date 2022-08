ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ 75 ಅಥವಾ 76?

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಬ್ಬ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉಗ್ಘಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ಬಿಸಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿದೆ. ಬಾವುಟಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾನಿಗೆ ಜಿಗಿದ ಬಲೂನುಗಳು ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗೊಂದಲವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅಸಲಿದೆ ಇದು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯೋ ಅಥವಾ 76ನೇ ದಿನಾಚರಣೆಯೋ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಗೋವಾ ಯಾಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲ್ಲ? ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠ

ಬ್ರಿಟೀಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ 1947ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ?, ಈ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟನೇ ದಿನಾಚರಣೆ? 76 ಅಥವಾ 75? ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

India is celebrating Independence Day on August 15. But there is a lot of confusion about whether it is the 75th or the 76th. Here we explained in kannada.