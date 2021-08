Features

oi-Mahesh Malnad

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ ಕೂಡಾ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ ನೇಮ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ, ಐಡೆಂಟೆಟಿ ಗುರುತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲು ಹೊಸ ಸರ್ ನೇಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ವೆಬ್ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆ, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು (http://www.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/pdf/ApplicationformInstructionBooklet-V3.0.pdf) ನಂತರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಸರ್ ನೇಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೊಸ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುದ್ದಿ ಕೊಸರು: 2020ರ ವೇಳೆ ಭಾರತವು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೌರಿಟಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ತಜಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ 84ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.ಭಾರತಕ್ಕಿಂದಲೂ ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 71ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

