ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೊರೆ, ಯಾವ-ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿ?

ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ ಭಾರತ

ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 81.20 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲವಾದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

