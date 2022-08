ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ದಿನವೊಂದರ ಗಳಿಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 42 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ

Features

ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 42 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು 143 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 3 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದವರೂ ಹೌದು. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅದಾನಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು $ 137 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 10.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10ರೊಳಗೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಾರ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿಯವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ $66.2 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಜಿಗಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 5.29 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 42 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದಾನಿ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 8ನೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.

