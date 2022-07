ನೀವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯವು ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..

Features

oi-Minuddin Nadaf

ನಿಂತಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಂತಿರುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು ನಾವು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ, ಅದೇ ಹತ್ತು ಸಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವು ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗವು ಹೌದು.

ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಹಜ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ.

ನಿಂತಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳವುದು ಉತ್ತಮ.

English summary

Find out why drinking water while standing isn’t good for your health check here health tips, Do you stand up and drink water? Health may be damaged, beware,