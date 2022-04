ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ ವಾಸ್ತವ

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 18: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲುಜಾಲಗಳಲ್ಲೊಂದೆನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೇ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಮೀಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯಾಗುವ ಇಲಾಖೆಯೂ ಹೌದು. ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಆಮೆಗತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಢ್ಯ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಲಾಭ ಹೊಂದುವುದಿರಲಿ, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಾದರೂ ರೈಲು ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2016-17ರಲ್ಲಿ ಮಿಶನ್ ರಫ್ತಾರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಿಎಜಿ ನಡೆಸಿರುವ 2019ರ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈಗಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದರೂ, ಮಿಷನ್ ರಫ್ತಾರ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೂ ಭಾರತದ ಟ್ರೈನುಗಳ ವೇಗ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಜಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಬಹುತೇಕ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಟ್ರೈನುಗಳ ವೇಗ ಇಳಿಕೆಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜನಸಂಚಾರಿ ಟ್ರೈನುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 50 ಕಿಮೀ ಇದ್ದರೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಟ್ರೈನುಗಳು 25 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲೆಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ 'ಮಿಷನ್ ರಫ್ತಾರ್' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. 2021-22ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲುಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 75 ಮತ್ತು 50 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

2019-20ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಜಿ ನಡೆಸಿದ ಆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಸಂಚಾರಿ ಟ್ರೈನುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 50.6 ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ 0.6ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಂತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 25 ಇದ್ದದ್ದು 23.6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದೆ.

ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುವುದಿದು:

ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವಾದ. ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ೨೦೦ ಹೊಸ ಟ್ರೈನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಎಷ್ಟು?

ಸಿಎಜಿ ಆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಟ್ರೈನುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನ್ನು ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2951 ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. 2.1ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ 62 ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತೀ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 75 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ.

ಇನ್ನು, ಶೇ. 37ರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 55-75 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು, ಶೇ. 31ರಷ್ಟು ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 40-50ರಷ್ಟು ವೇಗ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶೇ. 9.4ರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿಮೀಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿರುವುದು ಹೌದು. ಆದರೆ, ನಾನ್-ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು 27 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷ. ಈಗ (2029ರಲ್ಲಿ) ಅಷ್ಟೇ ದೂರಕ್ಕೆ 29 ಗಂಟೆ 51 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಪವನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲು ಸಾಗಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ (ಎಂಪಿಎಸ್) ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ರೈಲುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗದೇ ಇರಲು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು.

English summary

Indian Railway Ministry made big investments on rail infrastructure to improve train speeds and other services. But according to CAG audit done on 2019 shows reality of Indian Railways. Here is the details.