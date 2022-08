'ಹೊಗೆ' ಎಳೆಯೋರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯಾ? ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಮಪಾನ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಂಟು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಜರ್ಮನಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಅದು. ಭಯದಲ್ಲೇ ಹೊಗೆ ಎಳೆಯುವ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ತುಸು ಜಂಭ ಪಡುವಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅದು.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಜನರ ಪೈಕಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ (B2HIR) ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಇನ್ಸಾ ಡೀ ಬುರ್-ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಗರ್ ಎಂಬುವವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮರಣ: ಕಲುಷಿತ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ!

"ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ನಿಯಮಿತ ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಡಾ. ಇನ್ಸಾ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.

ಇದರರ್ಥ, ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾಯು ಮಲಿನಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಹಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಸರು ಎರಚಿದರೆ ಏನಾದೀತು? ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಿಗರೇಟು ಸೇದಿ ಸೇದಿ ಅವರ ದೇಹ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಗೂಡಾಗಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಧೆಯಾಗದು.

English summary

A study done in Germany has linked heart attack incidents to the prevailing air pollution on the day of incidence. Regular smokers are found to be less effected.