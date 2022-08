ಅಂಬಾನಿ ವರ್ಸಸ್ ಅದಾನಿ; ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ?

Features

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಾಗೆಲ್ಲಾ ಕೆಲ ವಿಪಕ್ಷದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಝಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಆಪ್ತರೇ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡುವ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿರುವುದಂತೂ ಹೌದು.

ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಗುಜರಾತಿಗಳೇ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಇದೀಗ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಧೀರೂಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿಯಿಂದ ಬಳವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಾದರೂ ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೆರಳಿ ಸೈ ಎನಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಈಗಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಬ್ಬರ ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 5ಜಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.

Mukesh Ambani and Gautam Adani are expanding their business extensively. This may see overlap of their business and lead to fierce fight says some experts.