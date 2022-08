ಬೈಕ್ ಒಂದು 7 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Features

oi-Sunitha B

ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಜನರು ಒಂದೇ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸಾಹು ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಾಲಕನ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಒಂದೇ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುವವರಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ 'ಮಾತುಬಾರತಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಲವರು ಇದನ್ನು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 7 ಜನರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿಯೇನು? ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು/ಸವಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗ್ರಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ತಮಾಷೆಯಿಂದ ದೂರವಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ "ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A video of seven members of a family riding on a single bike has recently come to light. This incident has become a topic of discussion among people on social media.