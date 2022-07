Features

oi-Minuddin Nadaf

ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ಕುಡಿದು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜ ಏಕೆಂದರೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರವ ಸ್ವತಃ ವಿಮಾನಯಾನದ ಸಚಿರಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 68 ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಉಸಿರಾಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ತಮ್ಮ ಸಚಿವರವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಬ್ರೀತ್ ಅನಾಲೈಸರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 14 ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 54 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರೇ ಭಾರತೀಯ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಪೈಲಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 68 ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (Breath Analyzer Test) ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈಲಟ್‌ಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2022ರಿಂದ ಜೂನ್ 2022ರವರೆಗೆ, 14 ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 54 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

English summary

Total of 60 pilots and 150 cabin crew members tested positive following the breath analyzer (BA) test in the last two and a half years. A total of 210 pilots and crew members have been suspended