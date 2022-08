Features

oi-Vijayasarathi SN

ಐಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್‌ನಂತೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ 5ಜಿ ತರಂಗಾಂತರ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 40 ಸುತ್ತುಗಳು ನಡೆದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪಾಲು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು 88,078 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

5G: ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಎಂದರೇನು? 5ಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಸರ್ಕಾರ 10 ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 72 ಗಿಗಾಹರ್ಟ್ಜ್‌ಗಳಷ್ಟು ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಟ್ಟೂ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 4.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂನಲ್ಲಿ ಶೇ. 71ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೌದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ 5ಜಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಅದಾನಿ ಡಾಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಖಾಸಗಿ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

English summary

Over 70 per cent of the bandwidths that were put up for sale were sold in the 40 rounds of 5G Auction. 60% spectrum were purchased by Reliance Jio.