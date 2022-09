World Tourism Day 2022: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ವಸತಿ ಮೇಲೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ

Features

oi-Sunitha B

ಭೋಪಾಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ವಸತಿ ಮೇಲೆ 20% ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಪಲಾಶ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಲೇಕ್‌ವ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ವೈಲ್ಡರ್‌ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಟೂರಿಸಂನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಗಮದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2022 (ಒಂದು ದಿನ) ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬುಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮದ ಸಂಖ್ಯೆ 8982391500 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.mpstdc.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

English summary

World Tourism Day 2022: If you go to Madhya Pradesh on September 27, you will get 20% discount on meals, snacks and accommodation.