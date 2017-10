ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 - ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

Astrology

ಪಂಡಿತ್ ಅನುಜ್ ಕೆ. ಶುಕ್ಲಾ

7 Days in a week : Each Day Indicates Characteristics Of That Particular Person | Oneindia Kannada

The calendars specially designed by astrologer Pandit Anuj K. Shukla shows days when the Moon, Sun, and planets favour particular zodiac sign. Astro Calendar for Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces.