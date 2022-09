Positive News: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸಕ್ತಿ

Agriculture

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಬಿದಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅರಣ್ಯನಾಶವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೈತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 2.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಕ್‌ಸಿ ಬಿದಿರು ತಳಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಬಿದಿರು, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಎಲೆ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮರದ ಬಿದಿರು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪ್ರಬೇಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿದಿರಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ 60 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿದಿರು ದಹನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಿದಿರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೈವುಡ್, ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಮರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಮಡಚಬಹುದಾದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್‌ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ಗಳು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮಗ್‌ಗಳು, ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು, ಪೆನ್‌ಗಳು, ಬೈಸಿಕಲ್‌ಗಳು, ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು, ವಾಚ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಟೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಚಣಿಗೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

