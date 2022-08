ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏರಿಕೆ

Agriculture

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 20: ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಸಜ್ಜೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಹಾಲು, ಮೀನು, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಆಧಾರ: 1986-87100) ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1131 ಮತ್ತು 1143 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 13 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು (NS: TNNP) 1301 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 890 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 13 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು 1290 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 942 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಸಿರು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಅನುಭವಿಸಿದೆ (ತಲಾ 13 ಅಂಕಗಳು) . ಸಿಪಿಐ-ಎಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6.43 ಮತ್ತು 6.76 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು 3.92 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು 4.09 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅನುಗುಣವಾದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 2022ರಲ್ಲಿ 6.60 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಶೇ. 6.82 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜುಲೈ, 2022 ರಲ್ಲಿ 5.38 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು 5.44 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಜೂನ್, 2022 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5.09 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು 5.16 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅನುಗುಣವಾದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2.66 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 2.74 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

A rise in prices of household goods and commodities including wheat, bajra, pulses, milk, fish, onion and other items led to an increase in the All India Rice Consumer Price Index for agricultural and rural workers in July.