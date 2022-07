Psychology

ಚೆನ್ನೈ, ಜುಲೈ 07: ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ತಡವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ (ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗಾಗಲೇ 890 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾಲೇಜು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ 100 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 900 ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲು ಇದೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 800 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಥಿರಾಜ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.ಕೊಥೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಕಾಲೇಜು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ 50 ಪದವಿಪೂರ್ವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ 300 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಪರರಾದ ಕೆ. ಕಾಸಿನಾಥನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

