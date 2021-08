ಕೊರೊನಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗವಾಗಬಹುದು: ತಜ್ಞರು

Washington

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 13: ಕೊರೊನಾ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿಕಾರಕ ವೈರಸ್‌ನಂತಾಗಬಹುದು.

ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಧಿಸುವ ವೈರಸ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹರಡಲಿದೆ. ಈಗ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತವಾದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಕೋವಿಡ್ - 19 ರೋಗ - ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆಗಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟುವುದು ಕೊರೊನಾಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೊರೊನಾಾ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಇದ್ದವರು ಸಹ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ರೋಗ - ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

COVID-19 may behave like other common-cold coronaviruses in the next few years, affecting mostly young children who have not yet been vaccinated or exposed to the virus, according to a modelling study published today.