ಕಾಬೂಲ್, ಆಗಸ್ಟ್ 27: ಕಾಬೂಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ ದೊರೆತಿದೆ. ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಆಫ್ಘನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆಗೆ ಐಸಿಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೂಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆ ದಾಳಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯೂ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಗಡುವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ನಂತರವೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 90ಮಂದಿ ಅಫ್ಘನ್ನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇ ವೆ.. ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ,

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಗನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನರನ್ನುಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಯುಎಸ್ ಸೈನ್ಯವು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 5,800 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳು, ಮೈತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಾರು ವಿಮಾನಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಂದು ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕವು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 2,500 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು.

ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೇನಾಪಡೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಎದುರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂಬಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಮರೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್​ಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದಲೇ (ಆಗಸ್ಟ್ 27) ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು.

Evacuation flights from Afghanistan resumed with new urgency on Friday, a day after two suicide bombings targeted the thousands of people desperately fleeing a Taliban takeover and killed more than 100.