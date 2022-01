ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ

Washington

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜನವರಿ 27: ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡವರು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಅಪಹರಣದಂತಹ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹ್ಕಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 103ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 101ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಫ್ಘನ್‌ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2021ರ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ 116 ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. GHI ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಸಿವಿನ ಮಟ್ಟ "ಗಂಭೀರ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.

WFP ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಬರ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬರಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ 2014ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಕ್ಕಿ ಏಷ್ಯಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಪಾಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಜಂಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಸರ್ಹಾದಿ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಲಿಬಾನ್ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು $200 ಅಥವಾ 20,000 ಅಫ್ಘಾನಿಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು ರೂ. 17,000)ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಾಗಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಏಷ್ಯಾ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಸ್ತವವೇನಲ್ಲ, ದೇಶವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು 2007ರ USAID ವರದಿಯು 2005ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು (NRVA) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ, "ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ."

ಅಲ್ಲದೆ, "ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಯುವವರಿಗಿಂತ ಬಡತನವು ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ಘನ್ನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೃಹತ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೊರತೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು 2010ರ UN ವರದಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜಂಟಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2018ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೃಷಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆಫ್ಘನ್ನರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 61 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..

