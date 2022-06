ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರು 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ ದುಬೈ ಉದ್ಯಮಿ

Thiruvananthapuram

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜೂ. 6: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನಿಂದ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಯೂರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ (ಎಸ್‌ಯುವಿ) ಕಾರು ಸೋಮವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 15 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ₹ 33 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ₹ 40.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡ್‌ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಘ್ನೇಶ್‌ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ₹ 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಗೆದ್ದರು.

ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮರು ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಹರಾಜು ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಹ್ರೇನ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಅಮಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ₹ 15.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಹರಾಜಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ನೀಡದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಹರಾಜಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹15 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ ಕಾರಣ ₹15.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಹಿಂದೂ ಸೇವಾ ಸಂಘವು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೊಂದ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವಸೋಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಆಯುಕ್ತರು ನಂತರ ಮೊದಲ ಹರಾಜನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ಆಸ್ತಿ. ನಾವು ಎಸ್‌ಯುವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಘ್ನೇಶ್ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೆ ಅನೂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಾ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ.

English summary

The Sports Utility Vehicle (SUV), which was donated by Mahindra Group to the Guruvayur Sri Krishna Temple in December last year, sold for ₹ 43 lakh at a re-auction held at the temple premises on Monday.